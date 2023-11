Les bons réflexes à adopter si vous perdez votre passeport durant un voyage

Le signalement de perte ou de vol de votre passeport est à faire le plus tôt possible. Passé une journée sans retrouver votre document dans vos affaires ou l’établissement hôtelier, il est plus prudent de le déclarer. En cas de disparition, vous n’avez pas besoin de le signaler au commissariat. Néanmoins, si vous soupçonnez que votre passeport a été volé, il est nécessaire de porter plainte avant d’entamer la suite des démarches. Les autorités de police locale vous transmettront un récépissé de la déclaration de vol. Une fois ce papier en main, il faut immédiatement se rendre physiquement dans une ambassade ou un consulat de France à l'étranger.