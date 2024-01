Les destinations les moins sûres au monde pour voyager

La plateforme suédoise Safeture a publié le classement des pays les plus dangereux pour les touristes en 2024. Cinq critères, à l’instar du taux d’homicides ou encore le taux de risques de catastrophes naturelles, ont été pris en compte. La carte dévoile également les pays les plus sécurisés pour voyager.

Safeture, une plateforme dont la mission est d’alerter des risques en temps réel, vient de dévoiler une carte des pays les plus dangereux pour les touristes en 2024, mais aussi les plus sûrs. Le niveau de risques est déterminé à partir de plusieurs facteurs tels que la sécurité, la criminalité, les risques sanitaires ou les soins médicaux.

Les trois pays considérés comme les plus dangereux pour un voyage en 2024

Si en 2022, l’Afrique du Sud, l’Inde, la République dominicaine ou encore le Brésil se trouvaient en tête du classement, ces pays ne sont désormais plus considérés comme les plus dangereux pour les touristes en 2024. La destination la plus déconseillée cette année est Haïti. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique que les risques d’enlèvements et de crimes sont multiples, en particulier dans la ville principale de l’île et capitale, Port-au-Prince.

Le Venezuela est également très dangereux en raison des “actes de violence tels que les enlèvements, les agressions à main armée et les délits sexuels”, précise le DFAE. Même chose pour l’Afghanistan, dorénavant sous le contrôle des Talibans. Ce pays est fortement déconseillé par le DFAE qui relate “des risques de combats, de tirs de roquettes, de mines, d’attentats terroristes, d’enlèvements et d’agressions criminelles violentes telles que les viols et les vols à main armée.”

La liste des 10 des destinations les plus dangereuses au monde en 2024 est complétée par la Birmanie, le Pakistan, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Syrie, le Yémen et le Burkina Faso.

Allemagne, Irlande, Japon… Les pays les plus sûrs où voyager

Si certaines destinations sont à éviter en 2024, d’autres comportent un très faible risque. C’est le cas de l’Australie, la Barbade, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Polynésie française, le Japon, le Canada, la Croatie, le Portugal, la Nouvelle-Zélande ou encore la Suisse.

L’Islande, la Norvège et la Finlande figurent notamment dans la catégorie des pays où le niveau de sécurité est le plus élevé. Les États-Unis, l’Espagne, le Maroc, la Chine, l’Uruguay, le Costa Rica, Cuba, l’Arabie saoudite ou encore Oman sont classés comme pays à faible risque de voyage.

La France fait également partie de cette liste en raison de son accès aux soins, de faibles taux de criminalité et de risques sanitaires.