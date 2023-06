Les règles à suivre pour un voyage serein en avion avec un nouveau-né

Lorsque l’on parle de voyage en avion avec un nouveau-né, on pense clairement à une épreuve de survie. Oui, car, en plus de craindre de passer des heures à trouver comment calmer son enfant, on ne veut surtout pas être la famille qui rend le trajet des autres interminable et douloureux. Si les compagnies aériennes recommandent de ne pas voyager avec un bébé de moins de 7 jours, il est préférable qu’il ait tous ses vaccins à jour (environ à l’âge de 1 mois) pour éviter de lui faire prendre un quelconque risque. Rassurez-vous, se lancer dans le grand bain n’est pas si effrayant que ce que vous imaginez, il faut juste veiller à prendre toutes ses précautions.