Les vacances avec son chat : quelles sont les réglementations ?

Même si vous ne quittez pas le territoire, les vaccins du chat doivent être à jour, car le changement d'environnement peut l'exposer à des maladies graves (rage, typhus, coryza, leucose…), surtout si c'est un chat d'intérieur. Et si vous partez à l'étranger, le vaccin antirabique contre la rage est obligatoire, tout comme le passeport. De plus, le chat doit être identifié avec une puce électronique et/ou un tatouage. Si vous le perdez, cette identification augmente significativement les chances de le retrouver.

On n'oublie pas non plus de lui donner un traitement préventif contre les parasites qui pullulent en pleine nature l'été (puces, tiques, moustiques…).

Pour que votre chat soit à l'aise pendant les déplacements, n'hésitez pas à acheter la caisse ou le sac de transport quelques semaines avant afin de l'habituer. Vous pourrez y glisser un coussin ou une petite couverture qui porte son odeur, son jouet préféré, etc. Si votre matou est très stressé, un petit calmant peut être judicieux, à réserver aux longs trajets et aux chats qui supportent mal les voyages, selon le spécialiste comportementaliste félin Benoît Séry.