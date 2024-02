Des religieuses espagnoles convertissent une partie de leur couvent en logements Airbnb

C'est un logement un peu particulier qui est proposé aux touristes du côté de Séville. Des religieuses espagnoles accueillent en effet les visiteurs dans des appartements situés au sein de leur couvent. Une source de revenus plus intéressante que les ventes de friandises maison, expliquent-elles dans la presse ibérique.

Récemment proposés sur la plateforme Airbnb, de nouveaux appartements promettent "la paix, la lumière et le calme" au cœur de la ville de Séville, dans le sud de l'Espagne. Leur particularité ? Ils se situent entre les murs du couvent Clarisas de Santa María de Jesús, érigé au XVIe siècle et qui abrite une communauté de religieuses.

Des sources de revenus complémentaires

Le journal espagnol El País rapporte que l'incursion des sœurs sur le marché des locations meublées a débuté voilà quelques mois. À l'époque, elles réfléchissaient à une manière de récolter de l'argent en marge des ventes de friandises maison écoulées en faisant du porte-à-porte.

L'idée de départ consistait à louer de manière traditionnelle un logement jusque-là occupé par le concierge du couvent et sa famille, sur le départ. Après réflexion, il leur a toutefois semblé plus judicieux d'envisager une location de courte durée, à la manière de celles proposées par Airbnb. "Nous ne voulions pas nous engager directement dans la gestion de ces chambres, ce n'est pas notre mode de vie", a confié Sœur María José à El País. "Elles nous apportent des revenus qui nous aident à vivre, mais nous ne voulions pas que cela se fasse au détriment de notre vocation, c'est pourquoi nous avons confié la gestion à quelqu'un d'autre".

Grâce à du bouche-à-oreille, les religieuses ont finalement pris contact avec Javier Bernal et son associé Luis Bidón. "Nous sommes entrés en contact avec elles l'été dernier, après que quelqu'un qui achète des bonbons nous a rapporté qu'elles étaient intéressées par la location de certaines de leurs chambres en tant qu'appartements touristiques", confie Bernal. Les deux comparses se sont rapprochés des sœurs pour évoquer avec elle l'opportunité de collaborer, un accord finissant rapidement par être trouvé.

Les modalités ont été définies et les chambres peuvent désormais être louées entre 90 et 180 euros, en fonction de leur taille. Attention toutefois, un séjour de deux nuits minimum est requis pour profiter du calme des lieux. Selon Javier Bernal, les deux premiers mois de location ont attiré plus de visiteurs étrangers que de visiteurs espagnols.

Sur Airbnb, on peut constater que la décoration choisie se révèle assez contemporaine, ne laissant pas présager de prime abord que les chambres se situent un bâtiment religieux. "Un grand patio privé vous permettra de profiter du ciel de Séville", précise l'annonce, tandis que les touristes peuvent compter sur une série d'équipements électroménagers : "cafetière, presse-agrumes, bouilloire pour les infusions, TV HD" ou encore "lave-vaisselle". Un logement "parfait pour se reposer après une journée d'activité et d'amusement", résument les gestionnaires.