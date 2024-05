Est-ce une bonne idée d'opter pour un badge télépéage ?

Selon l’Association des sociétés françaises d'autoroute (ASFA), en 2023, environ 14,1 millions de Français détenaient un badge télépéage. Le premier avantage de cet outil reste le gain de temps : finis les arrêts aux bornes, les barrières de sécurité vous seront automatiquement ouvertes. Certaines formules d’abonnement incluent les péages des autoroutes d’Espagne, du Portugal et de l’Italie.

Les beaux jours reviennent et l’heure des vacances approche. Nombreux sont les automobilistes qui empruntent les autoroutes de l’Hexagone et qui peuvent, de fait, se retrouver bloqués dans les embouteillages en cas de forte affluence, à l'image du grand week-end de pont du 8 mai dernier. Le record du nombre de kilomètres de bouchons en France a d’ailleurs été battu avec 2 125,80 km comptabilisés. Parfois, ces bouchons débutent aux gares de péages très encombrées. Mais heureusement, un petit objet a été créé pour gagner du temps au moment de prendre un ticket ou de payer : le télépéage. En 2023, l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA) comptait environ 14,1 millions de Français abonnés à cet outil. Quels sont les réels avantages à avoir un badge télépéage ? En voici quelques-uns.

Un gain de temps assuré

Sans surprise, le premier avantage du badge de télépéage, c'est le gain de temps. Finies les files d’attente à la gare de péage pour récupérer un ticket ou pour insérer sa carte bancaire : le badge vous permet de passer en un rien de temps. En effet, les capteurs vont biper votre télépéage à distance, qu’il soit collé sur votre pare-brise ou placé dans la portière de votre voiture, et ouvriront la barrière automatiquement.

De nombreuses gares de péage réservent aujourd’hui une voie pour les détenteurs du badge, en les faisant passer à 30 km/h. Dans tous les cas, des voies "T" sont automatiquement réservées aux abonnés. Au niveau du paiement, rien de plus simple : toutes les informations sont enregistrées sur votre badge, aussi bien l’heure que le jour, le lieu de passage et le prix. Et comme tout est automatisé, vous serez prélevé mensuellement de tous vos passages en gare de péage.

Moins de bouchons, moins de CO2

Si le badge permet de fluidifier le trafic et donc de limiter le nombre de voitures agglutinées en gare de péage durant de longues minutes, avec le moteur allumé. Il est également bénéfique pour l’environnement. En effet, au-delà du fait que vous consommez du carburant dans le vide, les embouteillages sont surtout une source supplémentaire d’émissions de gaz à effet de serre. Selon les dernières statistiques, datant de 2022, le transport routier a émis plus de 68 millions de tonnes de CO2, selon Statista. De fait, adopter le télépéage vous permet de contribuer, à votre insu, à la lutte contre le réchauffement climatique.

Mon télépéage est-il valable à l’étranger ?

Autre bonne raison pour opter pour un badge télépéage à l’approche des vacances d’été : sa validité à l’étranger. Certaines formules d’abonnement proposées par les différents acteurs du secteur incluent les péages dans quelques pays européens (en Espagne, au Portugal et en Italie), ainsi que les paiements de certains parkings. À savoir que si vous avez déjà un abonnement de télépéage, mais qui ne comprend pas les autoroutes européennes, vous pouvez toujours changer votre offre en vous rendant sur votre espace client.