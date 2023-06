Mer, montagne… quelles destinations pour des vacances d'été en famille en France ?

Que ce soit la côte Atlantique ou la Méditerranée, la France est riche en littoraux à explorer à l’occasion des vacances d’été, particulièrement avec des enfants. Ces derniers profiteront des jeux de plage et des baignades. Le choix pour l’une ou l’autre des destinations est avant tout une affaire de goût.

Si vous ne craignez pas l’eau froide et que vous fuyez la foule, direction la Normandie ou même encore plus au nord. Vous vous baignerez alors dans la Manche ou la mer du Nord. Longtemps mise de côté comme destination estivale, la Bretagne est désormais une destination prisée. Les touristes vantent la diversité de paysages et une nature sauvage bien préservée.

Plus construite, la Vendée est une destination abordable à privilégier avec des enfants, car elle offre de nombreuses grandes plages. Plus on descend vers le sud, plus les courants marins sont forts. Si vous êtes en vacances avec des enfants sur la côte d’Argent ou la côte basque, il faudra donc être particulièrement vigilants. Préférez y séjourner avec des enfants sachant nager.

En Méditerranée, il y a moins de courants, mais souvent beaucoup de monde. C’est une destination idéale si vous aimez la mer plutôt chaude. Si vous disposez d’un budget limité, privilégiez les stations balnéaires, sinon, offrez-vous le luxe d’une villa plus isolée, les pieds dans l’eau. Attention, peu importe où vous êtes, si vous êtes en vacances au bord de la mer avec un enfant en bas âge, évitez de vous rendre à la plage entre 12h et 16h pour éviter l’exposition aux rayons du soleil les plus agressifs !