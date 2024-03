Où partir en vacances à petit prix en 2024 ?

Malgré l’inflation et la crise du pouvoir d’achat, les envies de voyager sont toujours bien présentes. Il n'est pas nécessaire de partir très loin pour se sentir complètement dépayser et sans dépenser une fortune. Quatre pays d’Europe figurent dans les cinq meilleurs voyages à petits prix à faire en 2024.

Alors que la plupart des Français sont touchés par l’inflation, ils restent nombreux à ne pas vouloir faire l’impasse sur le budget réservé aux vacances. Pour partir en voyage sans faire exploser votre portefeuille, le site de réservations Voyages Pirates a établi le top des meilleures destinations à petit prix à découvrir en 2024. Plusieurs d’entre elles se trouvent en Europe, mais ceux qui ont des envies d’ailleurs ne seront pas non plus en reste.

La Pologne, pays le moins cher d’Europe à découvrir en 2024

Il peut être concevable de ne pas songer à partir en Pologne durant la période hivernale en raison des températures extérieures pouvant chuter de - 5 jusqu’à -15 °, en particulier à l’est du pays et dans les montagnes. Néanmoins, durant les mi-saisons, le temps est idéal. De quoi profiter des restaurants et des délicieuses bières locales, à prix abordable. Que ce soit d’un point de vue culinaire, de l’hébergement ou bien au niveau des activités, la Pologne est considérée comme le pays le moins cher d’Europe à visiter en 2024. Il est possible de trouver des billets d’avion très accessibles toute l’année.

Zagreb, la capitale croate

Depuis plusieurs années, la Croatie séduit les Français. En 2023, plus de 520 000 Français se sont rendus dans le pays, cumulant plus de 1 800 000 nuitées. La plupart du temps, ils prennent d'assaut les régions de Dubrovnik-Neretva, l’Istrie, Zadar et le Kvarner (Primorje-Gorski Kotar). La Croatie souhaite étendre sa zone touristique, en attirant les voyageurs dans d’autres lieux moins populaires. Pourquoi ne pas visiter la ville de Zagreb, qui est aussi la capitale du pays ? Sur place, le coût de la vie est environ 34 euros moins élevé qu’en France, l’occasion de manger la peka et les sarmas, deux spécialités locales à moindre coût. Son centre-ville à l’architecture austro-hongroise du XVIIIe et XIXe siècle peut faire penser à Prague, avec ses rues pavées, ses petites brasseries et ses nombreux cafés.

Sofia, capitale de la Bulgarie

Avec des vols aller-retour à moins de 35 euros par personne, Sofia est la quatrième meilleure destination abordable en 2024. La capitale de la Bulgarie attire chaque année de nombreux touristes désirant passer du bon temps dans cette ville jeune et moderne. Les restaurants et activités sont bon marché, et Sofia dispose aussi d’une architecture riche et de beaucoup d’espaces verts.

L’Albanie, plages paradisiaques à moins de trois heures de Paris

À seulement trois heures d’avion de Paris, l’Albanie arrive en troisième position de ce top. Les voyageurs peuvent trouver un aller-retour pour 40 euros sur les compagnies low cost, de quoi se laisser davantage de marge pour les activités sur place. Le Routard estime que vous pouvez largement vivre avec 25 à 30 euros de budget par jour et par personne, logement inclus. Randonnées, plages paradisiaques, sites historiques… L'Albanie a plusieurs atouts, pas étonnant que le pays ait attiré plus de huit millions de touristes étrangers en 2023.

L’Égypte, pour des envies d’évasion à moindre coût

Qui n’a jamais cherché à percer le mystère des pyramides et de l’Histoire de l’Égypte ? Si un voyage ne sera pas suffisant pour obtenir toutes les réponses à vos questions, une petite escapade dans le pays des Pharaons devrait vous permettre d’apprendre tout un tas d’informations. Il est possible de dénicher des séjours tout inclus entre 400 et 500 euros par personne, mais aussi des vols aller-retour sans escale à des tarifs abordables pour Le Caire, Hurghada et Louxor via les compagnies aériennes low cost.