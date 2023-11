Où vous installer si vous deviez vous expatrier ?

La communauté d'expatriés InterNations a révélé cette semaine son classement annuel des villes où il fait bon vivre et travailler à travers le monde. Trois villes espagnoles se hissent en tête de ce sondage, mené auprès de plus de 12.000 personnes. Paris, elle, termine en bas du classement, jugée trop chère et pas assez conviviale.

Vie sociale, travail, sports, dépenses, convivialité... La communauté mondiale d'expatriés InterNations a dévoilé cette semaine son classement annuel des villes où il est le plus agréable de vivre, cité par le magazine Forbes. L'organisation a passé en revue 49 villes et interrogé plus de 12.000 personnes, issues de 177 nationalités et vivant dans 181 pays ou territoires. Toutes se sont exprimées sur leur perception de la ville dans laquelle elles ont vécu et travaillé au cours de l'année écoulée. Parmi les facteurs pris en compte dans ce sondage, la qualité de vie, la facilité d'installation ou encore les coûts financiers sur place.

L'Espagne et les Émirats Arabes Unis en tête

Le classement 2023 fait la part belle aux villes espagnoles. La grande gagnante est Malaga : la commune andalouse, située sur la Costa del Sol, bénéficie à la fois d'une histoire importante, d'une scène culturelle et artistique riche, d'une gastronomie enviée et d'un climat agréable. Elle s'est démarquée par la convivialité locale, la qualité du travail et des loisirs sur place et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Seul point noir : le marché de l'emploi local, critère pour lequel la ville est très mal classée.

La lauréate est suivie par deux autres villes espagnoles, de la côte est du pays : en deuxième position Alicante et en troisième Valence, cette dernière ayant d'ailleurs décroché la première place dans le classement de l'an passé. Tout comme Malaga, les expatriés ont mis en avant la facilité d'installation, la très bonne qualité de vie et un coût de la vie abordable, ainsi que des "cultures accueillantes", comme l'explique InterNations dans un communiqué. En sixième position, on trouve la capitale Madrid, devant Barcelone à la 13e place.

L'Espagne est toutefois le seul pays européen à s'imposer dans le haut du classement : il faut attendre la 12e place, avec la portugaise Lisbonne, pour retrouver une ville européenne. Parmi les villes les plus plébiscitées par les expatriés, ce sont les Émirats Arabes Unis qui rencontrent un franc succès, avec deux villes dans le top 5, juste derrière le trio espagnol : Ras el Khaïmah à la 4e place et la capitale Abou Dabi à la 5e place. À noter aussi que Dubaï se retrouve 11e du classement. Le pays voisin, Oman, voit quant à lui sa capitale Mascate se hisser à la 10e place de la liste. Parmi les autres villes les mieux classées, on retrouve aussi Mexico au Mexique, Kuala Lumpur en Malaisie et Bangkok en Thaïlande.

Du côté des États-Unis en revanche, le succès des villes américaines commence à s'essouffler : comme le relève Forbes, Miami et New York figuraient dans le top 20 l'an passé, mais ont désormais perdu leurs places. New York est passée de la 16e place à la 39e, notamment à cause d'un coût particulièrement élevé de la vie sur place et une qualité de vie qui "laisse également à désirer", déplore InterNations. Quant à Miami, elle n'a pas été intégrée au classement cette année, en raison du nombre de réponses.

Paris "peu accueillante et chère"

Les villes américaines échappent toutefois au bas du classement, où l'on trouve cette fois de nombreuses villes européennes. À commencer par les plus mal classées, deux villes italiennes : Milan termine dernière, à la 49e place, et juste devant elle la capitale Rome. En cause, "la faible qualité de vie et les mauvaises conditions de travail", selon l'étude. Toutes deux sont dépassées par Vancouver, au Canada, qui referme ce "flop" 3 : les expatriés y sont les plus malheureux et ont le plus de mal à gérer leurs finances personnelles face au coût de la vie.

Quant à Paris, elle figure au rang de 9e pire ville où vivre et travailler, étant classée 41e sur 49, entre Londres et la capitale sud-coréenne Séoul. Les sondés lui reprochent d'être "peu accueillante et chère, malgré sa culture florissante". Si la capitale française décroche de très bons résultats en qualité de vie, notamment grâce à l'offre de restauration, la vie culturelle et nocturne, ainsi que des soins de santé accessibles, les expatriés listent de nombreux points noirs.

Ils ont surtout du mal à trouver leurs marques dans la ville, peinent à comprendre la bureaucratie et déplorent des logements trop chers et difficiles à trouver. Ils estiment aussi qu'il est difficile de s'y faire des amis et jugent les habitants inamicaux. Côté travail, l'étude souligne que "la sécurité de l'emploi est un point fort", mais le niveau des salaires, lui, termine en bas du classement. Enfin, parmi les dix villes les plus mal notées, on retrouve aussi les allemandes Hambourg et Berlin, Dublin en Irlande et Istanbul en Turquie.

Retrouvez ci-dessous le détail du classement :

Les dix villes les mieux classées

1) Malaga, Espagne

2) Alicante, Espagne

3) Valence, Espagne

4) Ras el Khaïmah, Émirats Arabes Unis

5) Abou Dabi, Émirats Arabes Unis

6) Madrid, Espagne

7) Mexico, Mexique

8) Kuala Lumpur, Malaisie

9) Bangkok, Thaïlande

10) Mascate, Oman

Les dix villes les plus mal classées

1) Milan, Italie (49e sur 49)

2) Rome, Italie (48e)

3) Vancouver, Canada (47e)

4) Hambourg, Allemagne (46e)

5) Berlin, Allemagne (45e)

6) Dublin, Irlande (44e)

7) Istanbul, Turquie (43e)

8) Londres, Royaume-Unis (42e)

9) Paris, France (41e)

10) Séoul, Corée du Sud (40e)