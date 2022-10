Tourisme : Hong Kong va offrir des centaines de milliers de billets d'avion

Le coût de cette opération est estimé à deux milliards de dollars hongkongais, soit environ 260 millions d'euros, alors que les compagnies aériennes peinent à retrouver leur niveau pré-pandémique et que l'industrie du tourisme est en berne. "L'autorité aéroportuaire finalisera l'accord passé avec les compagnies aériennes. Dès que le gouvernement aura annoncé qu'il supprime toutes les restrictions liées au Covid-19 pour les voyageurs entrants, nous lancerons les campagnes publicitaires pour les billets d'avion gratuits", a expliqué à la BBC Dane Cheng, directeur exécutif de l'Office du tourisme de Hong Kong. Des billets qui seront ensuite distribués au début de l'année 2023.

Un véritable coup de com' alors que l'île a mené, ces deux dernières années, une politique sanitaire parmi les plus dures au monde face à la pandémie, suivant la logique du "zéro Covid" mise en place par la Chine. Mais ces derniers mois, Hong Kong a allégé certaines de ses mesures, mettant notamment fin à la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour tout voyageur étranger à son entrée sur son territoire. Les visiteurs doivent toutefois toujours se soumettre à un test PCR à leur arrivée, et ne sont pas autorisés à se rendre dans les bars et les restaurants pendant les trois premiers jours.