Paris, Tokyo, Bali… Quelles sont les destinations les plus instagrammables au monde ?

Le compte Instagram Big 7 Travel a dévoilé son classement des dix destinations les plus instagrammables du monde en 2024. 1,5 millions d’abonnés ont participé à ce sondage, faisant de Paris l’un des endroits les plus photogéniques. Le nombre de hashtags et de vues TikTok par destination ont également été observés pour la réalisation de ce top dix.

Alors qu’on attendait autrefois de faire développer ses photos au retour des vacances pour les montrer à ses proches, les réseaux sociaux ont modifié les modes de consommation touristique. Sur Instagram, depuis son lancement, le hashtag #travel a été utilisé près de 800 millions de fois par les utilisateurs. De nombreux vacanciers ont pris l’habitude de partager leurs plus beaux clichés avec les internautes du monde entier. Comme chaque année depuis six ans, le compte Instagram Big 7 Travel, spécialisé dans le tourisme, a partagé son top dix des destinations les plus instagrammables du monde. Pour établir son classement, le nombre de hashtags et de vues TikTok par destination ont été analysés, et 1,5 million d’internautes ont pu donner leur avis.

Londres, Paris, New York… Dans quelles villes du monde prendre les plus belles photos ?

En première position des villes les plus attractives sur les réseaux sociaux en 2024, on retrouve Londres, la capitale du Royaume-Uni. Il faut dire qu’entre le Big Ben, Buckingham Palace ou encore la vue depuis le Shard, ce ne sont pas les spots photos qui manquent. Pour la seconde année consécutive, Paris arrive en deuxième place des villes les plus instagrammables, avec 141 568 777 hashtags et 104 200 000 000 de vues TikTok. Sur l’avenue des Champs-Élysées, devant la tour Eiffel ou sur un bateau-mouche, il est certain que l’on peut prendre des clichés particulièrement uniques. New York, avec son Empire State Building, Central Park et Pebble Beach, niché au cœur du Brooklyn Bridge Park, arrive en troisième place du classement. Le top cinq est complété par Istanbul et le Népal.

Bali, Chicago, Sydney… Les autres destinations qui figurent au classement

Il aurait été difficile d’imaginer un classement des villes les plus instagrammables en 2024 sans y retrouver Bali ! L’île indonésienne arrive en sixième position et continue de charmer les internautes grâce à ses rizières à couper le souffle, ses resorts gigantesques et ses plages de sable fin. Chicago, avec sa Willis Tower et son Millennium Park, décroche la septième place du top, suivie de près par le Sri Lanka. Le petit pays situé au sud de l’Inde a longtemps été préservé du tourisme de masse, mais ses ruines bouddhistes, ses safaris et ses superbes temples à visiter attirent de plus en plus de vacanciers. À la neuvième et dixième place, on retrouve Sydney en Australie et Singapour.