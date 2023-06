Partir en vacances avec son chien : ce qu'il faut savoir

En France, il n'y a pas d'obligation de vacciner son chien sauf cas particulier (vaccin antirabique pour les chiens de catégorie 1 et 2) mais c'est fortement recommandé afin de le préserver des maladies. Pour partir sereinement en voyage et bien protéger votre compagnon, soyez à jour des vaccins contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse canine (Rubarth), la leptospirose, la parvovirose et les trachéo-bronchites infectieuses.

Le chien doit aussi être identifié avec une puce électronique et/ou un tatouage ainsi qu'un passeport si vous quittez le territoire. Outre l'identification obligatoire de l'animal, cela permettra de le retrouver plus facilement en cas de perte.

Si vous partez au printemps ou en été, n'oubliez pas de le traiter contre les parasites (puces, tiques…) auquel il sera probablement exposé durant le séjour.

Enfin, si votre chien voyage en cage, il est judicieux de l'acheter quelques jours avant pour qu'il s'y habitue, en veillant à choisir un modèle adapté à sa taille. On peut y installer sa couverture préférée et un jouet le temps du transport afin de favoriser la détente de l'animal.