Peut-on voyager avec une gourde en cabine quand on prend l'avion ?

Il est tout à fait possible d’emporter une gourde avec soi lors d’un voyage en avion. Toutes les matières ne sont toutefois pas autorisées. Avant le contrôle de sécurité, il sera néanmoins obligatoire de vider son contenu.

Que ce soit pour une question d’ordre pratique ou encore écologique, la gourde est l’allié idéal pour boire suffisamment d’eau par jour et limiter sa consommation de plastique. Lors d’un vol en avion, est-il néanmoins possible de l’emporter avec soi ? La gourde est autorisée, mais sous certaines conditions.

Chaque compagnie aérienne met à disposition une liste de produits et accessoires autorisés en cabine. La plupart d’entre elles autorisent le transport des liquides, des pâtes et des crèmes, aux conditions près que les contenants doivent être placés dans un sac en plastique transparent fermé, que chaque contenant ne doit pas dépasser 100 ml et que le volume du sachet ne doit pas excéder un litre. En sus, les dimensions maximales du sac doivent être de 20 x 20 cm.

La gourde doit être vide lors du contrôle de sécurité

En ce qui concerne les gourdes, elles sont autorisées en cabine, à deux conditions : premièrement, elles doivent être en inox. C’est en effet la seule matière autorisée dans l’avion, mais aussi la plus pratique. La deuxième règle à respecter est que la gourde doit être vide lors du passage du contrôle de sécurité. Une fois que vous avez passé les portiques, vous pouvez la remplir d’une boisson chaude ou froide en provenance du duty-free, des commerces ou bien du robinet des toilettes.

Peut-on demander au personnel de bord de remplir notre gourde ?

Durant le service boisson à bord, n’hésitez pas à demander aux hôtes et hôtesses de l’air de remplir votre gourde. Cette astuce vous permettra de conserver votre soda au frais ou bien votre café au chaud, selon ce que vous avez choisi. Ainsi, vous évitez de recevoir un gobelet en plastique et pour la planète, c’est toujours un petit coup de pouce supplémentaire.