Photos de voyage : trois conseils pour revenir avec des clichés inoubliables

Que ce soient des selfies, des portraits ou des clichés de paysages, notre galerie de téléphone ou de l’appareil photo est souvent remplie de plusieurs essais, pas toujours concluants. Il est vrai qu’il faut parfois tester plusieurs angles et positions pour prendre LA photo, celle qu’on sera fier de (re)voir sans modération et de montrer à ses proches. La photographie est un art, et sans devenir professionnel, voici quelques astuces pour revenir avec des clichés spectaculaires et inoubliables de vos vacances.