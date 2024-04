Ponts de mai : voici les destinations choisies par les Français pour faire le plein de soleil

Pour profiter des ponts de mai, les Français sont nombreux à mettre le cap sur les destinations ensoleillées de l’Hexagone. La Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et les Alpes-Maritimes sont des départements particulièrement prisés. À l’étranger, les îles grecques et les pays d’Asie font partie des grandes tendances de ce mois de mai.

Après la pluie vient le beau temps ! Bon nombre de Français se répètent cet adage à l’approche de leurs vacances. Les voyageurs en quête de vitamine D privilégient donc les destinations ensoleillées pour les ponts de mai. Ceux qui n’ont posé que quelques jours seront beaucoup à rester dans l’Hexagone, tandis que d’autres ont profité de cette opportunité pour s’aventurer au sud de l’Europe ou même en Asie. Le point sur les tendances.

Les départements du sud de la France prisés par les touristes

Les départements littoraux du sud de la France sont particulièrement prisés par les touristes français pour les ponts de mai. Expedia révèle que sur la côte aquitaine, de la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques, moins de 50 % des hébergements sont encore disponibles à date. Il faut dire que les amateurs de surf, de dégustation de bon vin ou de délicieuses huîtres, n’ont pas choisi la côte aquitaine par hasard. Ils seront également nombreux à se rendre dans les Alpes-Maritimes, dans l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Gard ou encore le Vaucluse. Les Français espèrent que le soleil sera de sortie pour profiter des criques, plages et randonnées en nature. "Avec un mois de février considéré par les météorologues comme le moins ensoleillé des dernières décennies sur les trois quarts de la France, il n’est pas étonnant que les Français se ruent vers des destinations plus lumineuses", commente Xavier Rousselou, porte-parole d’Abritel et d’Expedia.fr.

Les destinations préférées des Français à l’étranger pour les ponts de mai

Certains profitent des ponts de mai pour organiser leurs vacances longue durée et donc partir découvrir d’autres contrées ! Là encore, le top dix des tendances est dominé par des destinations au soleil telles que Marrakech, Rome, Barcelone, Lisbonne, Istanbul et Dubaï. Cette année, les îles grecques comme Milos ou Kos attirent les touristes plus tôt qu’à l’accoutumée, tout comme l’Albanie et les îles thaïlandaises comme Krabi, Phuket ou Koh Samui. De nombreux voyageurs prévoient également de visiter le nord du Vietnam au mois de mai. L’occasion parfaite de déconnecter tout en prenant de l’avance sur l’été français !