Pop culture : comment les séries influencent-elles nos destinations de voyage ?

51 % des 18-44 ans ont réservé un voyage après avoir été inspirés par une série TV ou un film, selon Expedia. Berlin, le spin-off de La Casa de Papel diffusé sur Netflix, a notamment donné de nombreuses idées de voyage aux interrogés. Découvrez le top des destinations prisées après la sortie de séries.

Qui n’a jamais eu envie de visiter une ville après l’avoir découverte dans un film ou une série ? Le voyagiste Expedia s’est intéressé à la tendance du set-jetting. Elle consiste à choisir une destination en fonction d’un programme télévisé. Et sur les 20 000 personnes interrogées, plus de la moitié (51 %) ont admis avoir fait des recherches ou réservé un voyage vers une destination après l’avoir vue dans une série ou un film. D’ailleurs, cette nouvelle source d’inspiration prend de l’ampleur : 35 % des sondés admettent que les fictions et les longs-métrages ont encore plus d’influence sur leurs projets de voyage qu’auparavant. Alors, quelles seront les destinations les plus prisées par les fans de pop culture en 2024 ?

Berlin, personnage de La Casa de Papel, relance le tourisme en Allemagne

D’après les résultats de l’étude initiée par le groupe Expedia, 19 % des 18-34 ans révèlent que le fait qu’un personnage de série porte le nom d’une ville suffit à leur donner envie de voyager vers cette destination. 10 % se sont d’ailleurs rendus à Berlin après la sortie de "La Casa de Papel" sur Netflix. Pour marcher dans les traces du frère d’El Professor, ils sont même plus d’un tiers à vouloir adopter son mode de vie, en séjournant dans un hôtel 5 étoiles ou un palace, et plus de la moitié confient que leur partenaire s’imposerait comme le meilleur compagnon de voyage pour un road trip en Europe (56 %). De quoi supposer que le nombre de touristes dans la capitale de l’Allemagne augmentera à la suite de la diffusion du spin-off axé sur le braqueur en question, le 29 décembre 2023.

Roumanie, Paris, Chicago… Ces autres destinations inspirées par les séries

Après s’être rendus en Écosse pour retrouver certains décors de la saga Harry Potter, en Croatie pour retrouver les sublimes étendues de "Game of Thrones" ou encore à New York pour ressentir la frénésie vécue par Carrie dans "Sex and the City", les voyageurs mettent le grappin sur de nouvelles destinations. Expedia a relaté une augmentation de 150 % des recherches pour la Roumanie après la sortie de "Mercredi" sur Netflix, +200 % pour la capitale française après la diffusion de la dernière saison d’"Emily in Paris" ou encore +45 % de recherches pour Chicago à la suite de la première saison de "The Bear".