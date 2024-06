Hospitalité légendaire, plages sublimes, atouts culturels… L’essor du tourisme en Thaïlande s’explique par de multiples raisons. Le pays d’Asie a attiré plus de 27 millions de touristes étrangers en 2023. Le Royaume du Sourire a ses propres rites et coutumes, que tout voyageur responsable se doit de respecter.

Plages à couper le souffle, riche identité culturelle, cuisine raffinée et accessible aux petits budgets… Les atouts naturels et culturels de la Thaïlande n’ont pas échappé aux voyageurs. Du 1ᵉʳ janvier au 24 décembre 2023, plus de 27 millions de touristes étrangers ont visité le pays du Sourire, selon le ministère du Tourisme et des Sports thaïlandais. Cette année, le pays d’Asie a pour ambition de battre son précédent record de 2019 et ses 39,9 millions d’arrivées, en atteignant les 40 millions de voyageurs internationaux en 2024. Comme chaque pays, la Thaïlande a ses propres coutumes et ses rites. Avant votre départ, découvrez quels sont les principaux faux-pas à ne pas commettre durant votre voyage.

S'asseoir les pieds face au Bouddha

Les temples bouddhistes sont considérés comme des lieux sacrés pour les Thaïlandais, il faut donc se plier à une panoplie de règles si vous les visitez. En plus d’enlever vos chaussures, il est impératif de ne pas s’asseoir les pieds face au Bouddha, un geste considéré comme sacrilège pour les fidèles, comme le rappelle le Routard. La meilleure position à adopter est celle des locaux : les jambes repliées sous les fesses. De la même façon, veillez à porter une tenue décente dans les temples. Que vous soyez un homme ou une femme, les épaules, les cuisses et le ventre doivent être des parties du corps couvertes.

Critiquer la famille royale

Le roi et la famille royale sont très respectés par les locaux, il serait alors très malvenu de critiquer la monarchie auprès d’un Thaïlandais. En plus de le mettre mal à l’aise, il pourrait rapporter vos propos aux autorités, ce qui pourrait vous attirer de lourdes sanctions, comme une peine de prison. D’ordre général, il vaut mieux éviter d’évoquer la famille royale, la politique et la religion avec les locaux.

S’énerver contre un Thaïlandais

À l’instar des Cambodgiens, les Thaïlandais sont des personnes pudiques, bienveillantes et respectueuses envers leurs interlocuteurs. Au sein de la culture asiatique, perdre la face fait partie de la pire des hontes, veillez donc à toujours rester courtois avec les locaux, même si une situation vous irrite. S’énerver contre un Thaïlandais est très mal perçu, en particulier s’il y a des témoins pour assister à la scène. En cas de problème, tentez de discuter calmement et à l’abri des regards.

Occuper les places à l’avant du bus

En Thaïlande, les sièges du bus sont prioritairement réservés aux moines, il faut donc éviter de s’y installer, conseille le Guide du Routard. Si vous êtes un homme, il est également recommandé de ne pas vous asseoir à côté des nonnes, tandis que les femmes ne doivent pas entrer en contact avec les moines.