Pourquoi faut-il détruire votre billet et votre carte d'embarquement après chaque vol ?

En se contentant de jeter son billet ou sa carte d’embarquement à la poubelle, on prend le risque qu’ils soient récupérés. La fouille des déchets est une méthode classique pour dérober des informations. Il faut donc, comme pour les papiers bancaires et autres documents sensibles, prendre le soin de les déchirer. Il est, a fortiori, déconseillé de diffuser des photos de son billet sur les réseaux sociaux pour annoncer son voyage à son entourage. Cela revient à mettre vos informations en ligne. Pour davantage de sécurité, il est possible d’opter pour la carte et le billet dématérialisé que l’on conserve sur son téléphone. Là encore, il faudra prendre garde à ne pas les transmettre à n’importe qui, mais cela réduira les chances de vol ainsi que d’oubli, tout en étant plus écologique.