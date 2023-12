Pourquoi vous devriez marcher avant d’embarquer dans un avion ?

Que vous soyez passager ou personnel navigant, personne n’échappe à la sensation de gonflement au niveau des jambes pendant un vol surtout s’il s’agit d’un long-courrier. Le phénomène des jambes lourdes est dû à un problème circulatoire et donc à la rétention d’eau. Il existe quelques astuces faciles à appliquer pour réduire la lourdeur des jambes.

Se lever pour marcher n’est pas forcément évident dans un avion. Même si on se rend plusieurs fois aux toilettes pour se dégourdir les jambes, il s’avère difficile d’accomplir les 10 000 pas journaliers recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Une position assise prolongée n’est pas sans conséquence. Elle entraîne une accumulation d’eau dans les tissus de l’organisme, notamment dans les chevilles et les mollets. Cela explique cette sensation de lourdeur accentuée par la faible pression atmosphérique présente dans l’avion.

Marcher avant d’embarquer pour éviter les jambes lourdes

Pour éviter les jambes lourdes pendant un voyage, il est conseillé d’effectuer une promenade de trente minutes avant le départ. Marcher dans l’aéroport en attendant l’embarquement s’avère judicieux. Et pour réactiver les muscles des mollets, on se dégourdit aussi les jambes à la sortie de l’avion.

Le fait de marcher permet d’activer la circulation sanguine et réduit l’accumulation d’eau dans les membres inférieurs du corps. Cité par le site Geo.fr, Jacques Laurac, médecin aéronautique référent de la FFA (Fédération Française Aéronautique) conseille d’effectuer une dizaine d’allers-retours dans l’avion pendant un vol long-courrier car cela permet de soulager son système veineux.

Assis, on adopte les bons réflexes. Au cours du vol, n’hésitez pas à soulever les jambes et à effectuer des mouvements circulaires avec les mollets. Pour ne pas couper la circulation sanguine, mieux vaut éviter de croiser les jambes.

Bas de contention et automassage en avion

Jacques Laurac préconise également le port de bas de contention pour soulager les jambes lourdes. Que l’on soit atteint d’une pathologie veineuse ou non, rien de tel que cet accessoire indispensable. Présenté sous la forme de collants, chaussettes ou bas, il s’enfile avant de monter à bord et se conserve tout au long du trajet. Les contentions et les compressions permettent de lutter contre le gonflement des membres. Il s’agit également d’un moyen efficace de se prémunir contre le risque de phlébite, à l’origine d’embolies pulmonaires.

Anne Cali, kinésithérapeute et spécialiste reconnue du drainage lymphatique, recommande l’automassage pour éviter le phénomène des jambes lourdes. L’objectif consiste à masser ses jambes cinq minutes chacune de haut en bas afin de suivre les canaux lymphatiques.

On peut utiliser une crème à la vigne rouge. Riche en antioxydant, ce remède naturel permet de traiter les problèmes de circulation du sang.

Bien s’hydrater pendant le trajet

Parallèlement à toutes ces solutions, il est recommandé de s’hydrater correctement. Même si vous ne ressentez pas la sensation de soif, prenez l’habitude de boire régulièrement pendant le vol.

Jacques Laurac conseille de boire au moins un demi litre d’eau toutes les trois heures sur un vol long-courrier. En haute altitude, on évite les boissons gazeuses qui distendent l’estomac et son intestin ainsi que l’alcool qui favorise la déshydratation. Et on mange plutôt léger.