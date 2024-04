Premières vacances de couple : comment les rendre magiques ?

Discuter des attentes et désirs respectifs en amont du voyage est une bonne chose pour ne pas se faire de fausses idées. Veillez à ne pas trop idéaliser les premières vacances de couple au risque d’être déçus, laissez place à la spontanéité. Gardez à l’esprit que le but premier est de se découvrir davantage et de se créer de beaux souvenirs ensemble.

Souvent rêvées, idéalisées ou parfois sources d’angoisses, les premières vacances à deux sont une étape importante dans la vie de couple, en particulier pour les tourtereaux qui ne vivent pas ensemble. Ce séjour hors du quotidien où l’on se retrouve la majeure partie du temps avec l’être-aimé peut nous révéler beaucoup sur les habitudes et la personnalité de l’autre. Pour de premières vacances inoubliables en couple, les mots d’ordre sont souplesse et lâcher-prise.

Prendre en considération les désirs de l’autre en amont du voyage

Bien que le cadre soit différent de celui de la maison, des vacances en amoureux permettent de se faire une première idée de ce à quoi ressemblerait la vie à deux au sein du même foyer. Pour relâcher la pression et profiter des vacances, il est donc important de se mettre d’accord sur les désirs et attentes de l’autre concernant ce voyage. Discutez en amont du séjour, des activités que vous souhaitez faire, des hébergements que vous aimeriez réserver, du budget global, mais aussi de vos envies.

Dès la planification, essayez de vous montrer souple. Si l’un fait partie de la team bronzette farniente sur le sable et l’autre du clan randonnées sportives, trouvez des compromis. Pourquoi ne pas chercher de superbes plages où se baigner seulement accessibles par sentiers ? Comme le précise Florentine d'Aulnois-Wang, thérapeute de couple, au Figaro, c’est l’occasion parfaite de découvrir de nouvelles choses, sur soi et sur son couple : “Un jour, tu me fais découvrir ton univers, le lendemain, ce sera mon tour. Ça permet également d'en apprendre plus sur soi. Qui suis-je quand je suis dans ton monde ? Et de vérifier une nouvelle fois sa compatibilité avec l'autre.”

Passer du temps chacun de son côté durant le séjour

Il peut être assez perturbant de passer de quelques heures ou jours ensemble comme à l’accoutumée à une semaine ou plus non-stop collés l’un à l’autre. Pour ne pas se lasser de l’autre ou même se sentir étouffé, il est important de prendre du temps pour soi si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez définir à l’avance des “moments off”, où chacun vaque à ses occupations et retrouve son jardin secret. La clé reste la communication. Si vous avez le sentiment que l’autre passe trop de temps en solo et que ça vous blesse, n’attendez pas le retour des vacances pour en parler. Discutez-en avec calme et douceur en expliquant désirer autre chose et ne pas vouloir garder ce sentiment pour vous au risque d’accumuler des rancœurs et de changer de comportement.

Embrasser les surprises et les imprévus

Bien que certains couples voient les premières vacances à deux comme une étape clé avant une officialisation, un emménagement ou autre événement important, gardez en tête qu’il s’agit de vacances ! Le but de ce voyage est de se détendre et de passer du bon temps l’un avec l’autre. Si une activité s’annule, que l’hôtel n’est pas aussi bien que sur les photos ou que vous avez sali vos chaussures, ce n’est pas grave, ce sont autant de situations dont vous vous amuserez plus tard. Tentez de ne pas trop imaginer ce séjour, au risque d’être déçu si tout ne se passe pas comme vous l’aviez prévu. Les meilleurs moments sont souvent ceux auxquels l’on ne s’attend pas, qui nous surprennent et nous permettent de vivre des émotions hors-du-commun !