Quatre méthodes efficaces pour surmonter sa peur de prendre l’avion

Avec la crainte des araignées, la peur de l’avion est l’une des phobies les plus répandues. Certaines personnes sont terrorisées à l’idée que l’appareil s'écrase, en plus de se sentir oppressées dans les espaces clos. Plusieurs méthodes comme l’aromathérapie et la méditation permettent d’atténuer sa peur de prendre l’avion.

Plus votre voyage approche et plus votre peur de l’avion grandit ? Vous faites certainement partie des 20 % de la population mondiale souffrant de l’aviophobie. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette crainte, comme la claustrophobie, le fait de n’avoir aucun contrôle sur la situation, le risque qu’une panne technique, un attentat, voire qu’un crash survienne. Il existe plusieurs méthodes pour mieux gérer sa crainte de prendre l’avion, voici les principales.

Organiser et anticiper son voyage plusieurs jours avant le vol

Si l’idée de prendre l’avion vous oppresse déjà, il est important de ne pas s’ajouter du stress supplémentaire en préparant son voyage à la dernière minute. Ainsi, il est recommandé de commencer sa valise plusieurs jours avant le départ, afin d’être certain de ne rien oublier. Vous pouvez également mettre votre billet et votre pièce d’identité en évidence, ou déjà les ranger dans vos bagages.

Pour rester dans un esprit positif, il est aussi possible d’écrire sur un bout de papier vos envies et objectifs de séjour, de quoi vous faire oublier les désagréments du vol. “OK, je pars. Mais pour visiter tel musée, me baigner sur telle plage, déguster telle ou telle spécialité locale… C'est ce qui va permettre à la personne phobique de relativiser” précise Paolo Chaves, steward et sophrologue pour Air France au Figaro.

Méditer à l’aéroport puis dans l’appareil

Rien de mieux que la méditation pour gérer ses émotions ! Cette pratique qui consiste à se recentrer sur soi-même, à respirer calmement tout en se projetant des images positives et inspirantes ne fonctionne néanmoins que si l’on s’autorise à lâcher-prise. Acceptez l’idée que tout seul, vous avez du mal à gérer votre peur de l’avion. Néanmoins, votre volonté de réduire votre niveau de stress prend le dessus et la méditation peut véritablement vous aider. En amont du voyage, prenez soin de télécharger des musiques, vibrations et sons reconnus pour leurs bienfaits relaxants. Avant même que votre pulsation cardiaque s’accélère ou que vos pensées négatives envahissent votre esprit, accordez-vous ce temps précieux de méditation, que ce soit à l’aéroport ou dans l’appareil.

Profiter des effets relaxants de l’aromathérapie

L’aromathérapie repose sur l’utilisation des composés aromatiques des plantes, que ce soit sous forme d’huiles essentielles, tisanes ou encore des crèmes. Elle offre une alternative naturelle et saine aux médicaments pour soulager certains troubles, à l’instar de l’anxiété. Avant le départ à l’aéroport, vous pouvez appliquer quelques gouttes de lavande, de marjolaine à coquilles ou bien de l’ylang-ylang sur vos poignets et vos tempes. Il est également possible d’emmener avec vous des sachets de thés afin de prolonger l’expérience une fois dans l’avion, demandez simplement de l’eau chaude aux stewards et hôtesses lors du service de bord.

Participer à un stage pour vaincre sa phobie de l’avion

Enfin, si malgré toutes ces astuces, votre phobie de l’avion ne disparaît pas, il est préconisé de participer à un stage anti-stress pour apprendre à la vaincre. Ce service est proposé par des compagnies aériennes ou des organismes privés. En une journée, on est rassuré sur le fonctionnement d’un avion, les véritables risques de dangers, alors que plusieurs exercices pratiques sont aussi mis en place. Il faut savoir qu’une thérapie avec un psychologue peut également vous permettre de comprendre et de mieux gérer votre aviophobie.