Que faire en stations si on ne fait pas de ski ?

Les Français s’adonnent à plusieurs autres activités que le ski en stations. La marche, la luge et les randonnées en raquettes ont beaucoup de succès. Ils en profitent aussi pour se détendre et prendre du bon temps.

Chaque hiver, les stations françaises reçoivent dix millions de touristes. Pourtant, tous ne viennent pas pour dévaler les pistes. Si 86 % des personnes interrogées par la dernière étude (2021) menée par l’Institut de Recherche Ipsos déclarent avoir une bonne impression du ski, les Français sont nombreux à apprécier les vacances à la montagne pour pratiquer d’autres activités. Alors, comment s’occupent-ils lorsqu’ils ne font pas de ski ?

Marche, randonnées, raquettes, luge… Les autres activités sportives plébiscitées par les Français

La montagne est vaste et offre à ceux qui souhaitent l’arpenter un large choix d’activités ! D’après le rapport Ipsos, les Français sont notamment 48 % à apprécier la marche et les balades, 43 % pratiquent le ski alpin, alors que la luge (31 %) reste une activité emblématique pour les amateurs de sensations. Naturellement, il y a aussi ceux qui ne jurent que par le snowboard ! Pour ceux qui préfèrent les sorties douces et sans risque, il y a la randonnée en raquettes. L’occasion parfaite de découvrir les sommets et le paysage enivrant, tout en faisant chauffer les cuisses. Facile sur terrain plat, la balade en raquettes peut vite devenir très sportive si le terrain est pentu. L’avantage, c’est que plusieurs niveaux balisés sont proposés aux vacanciers sur la plupart des sentiers.

Conduite sur glace, balade en chiens de traîneau, tyroliennes, engins de glisse… Les activités à sensations fortes ont tout autant la cote !

Pour varier du ski, il est possible de faire de la conduite sur glace : que ce soit en voiture ou en buggy, à vous les dérapages ! La balade en chiens de traîneau a également quelque chose de magique, à condition que nos amis les bêtes soient bien traités par l’organisme. Certains apprécient également de faire du parapente, de la plongée sous la glace ou bien de la tyrolienne, comme celle de Val Thorens-Orelle, la plus haute du monde à 3 200 m d’altitude. Les engins de glisse, à l’instar du snowscoot, du yooner, entre la luge et le ski, ou bien le snakegliss ont tout autant la cote, mais peuvent nécessiter un certain budget.

Snowyoga, spa et découvertes culinaires pour prendre du bon temps

Enfin, les vacanciers apprécient aussi la montagne pour tout simplement décompresser ! Si on peut se le permettre, on va tester de nouvelles adresses où déguster une cuisine riche en fromages, on pratique du snowyoga, on prend du temps pour soi au spa ou à la piscine de l’hôtel. Des moments bien-être qui réconfortent et qui réchauffent, le corps comme l’esprit !