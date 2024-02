Que peut-on faire et ne pas faire avec son chien sur les pistes de ski ?

Luge, descente, ski de fond… Des vacanciers profitent de leur séjour à la neige pour emmener leur chien. Attention, certaines activités restent formellement interdites à nos amis à quatre pattes. Les stations encadrent strictement les sorties de vos boules de poils.

Les chiens ne craignent pas le froid. Beaucoup adorent la neige : ils s’y roulent, la fouillent, courent et bondissent sur le tapis blanc avec délice. Si vous devez prendre quelques précautions avant de sortir votre boule de poils en lui évitant notamment de manger de la neige, et en lui protégeant les pattes, il devrait s’éclater à la montagne.

Avant de vous rendre en station, vérifiez que le domaine est "dog friendly" et qu’il accepte les chiens. Dans les Alpes, les Pyrénées ou le Jura, beaucoup de stations, à l’instar de La Plagne Tarentaise, des Arcs ou du Capcir. Sur ces domaines, vous trouverez de nombreux distributeurs de sacs à déjections canines le long de sentiers balisés.

Ce que vous pourrez faire...

Les domaines dog friendly proposent des chemins de promenade. Vous pourrez les emprunter à pied ou en raquette. Ces stations autorisent vos chiens à prendre les remontées mécaniques. En haut, des pistes de ski de fond vous offrent notamment l’opportunité de faire du ski sur des lacs gelés. Sur des pistes plates, essayez le cani ski. Sur le même principe que le cani cross, attacher une laisse à votre ceinture et baladez-vous dans la neige.

Plus technique, le ski joering consiste à vous laisser tracter par votre chien. Devant, à l’aide d’un harnais de traction, ils vous tirent et vous n’avez plus qu’à glisser. Il faudra vous aider de vos bâtons si votre chien montre des signes de faiblesse.

… et ce qui est interdit

Attention, il vous est complètement interdit de dévaler les pistes de ski alpin avec votre chien pour des raisons de sécurité. Les pentes, trop raides pour lui, mettraient votre chien dans des conditions difficiles et les skieurs pourraient ne pas le voir.

Dans la station, le chien doit toujours rester tenu en laisse. Si vous vous aventurez dans la forêt, faites attention aux panneaux indiquant la présence d’animaux sauvages. Votre boule de poil pourrait les effrayer ou vouloir les chasser.

Enfin, toutes les races ne peuvent pas courir pendant des heures dans la neige, surtout si elle se révèle de mauvaise qualité. Si vous envisagez de longues promenades, prévoyez des bottines, de la vaseline pour ses coussinets et beaucoup d’eau