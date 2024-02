Quelles sont les meilleures dates pour réserver vos locations de vacances ?

En 2024, les Français s’y prennent plus tôt que les années précédentes pour réserver leurs locations de vacances. La flexibilité est un facteur important pour saisir les opportunités. Abritel dévoile les dates "limites" pour profiter des meilleurs tarifs.

L’année 2024 vient à peine de commencer, et pour beaucoup de Français, c’est l’occasion de réserver leurs futures vacances. On vous l’accorde, penser aux voyages aide à tenir le rythme effréné du quotidien. Comme le révèle le site de locations Abritel dans son dernier communiqué, le début d’année est la période durant laquelle la réservation de locations touristiques connaît le plus grand pic, notamment pour les destinations les plus prisées. Cette année, la course aux réservations débute plus tôt que les années précédentes, en raison des très nombreux jours fériés en 2024. Pour maximiser ses chances de trouver le meilleur hébergement et éviter le stress de dernière minute, voici les dates "limites" avant lesquelles booker ses prochaines escapades.

Vacances de printemps : avant quelle date réserver ses locations ?

Au sein de l’Hexagone, les locations de vacances dans les destinations les plus prisées par les Français pour le mois d’avril se réservent vite. Abritel recommande de réserver son logement au plus tard le 8 février 2024, au risque de manquer de choix et surtout de voir les prix exploser. Selon les données fournies par le site, près de la moitié des logements disponibles dans les départements de la Gironde, la Charente-Maritime, les Landes, le Morbihan, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore les Pyrénées-Atlantiques sont déjà réservés. L’étranger ne manque pas de séduire également, avec un fort intérêt de certaines destinations pendant les vacances scolaires : en Croatie, dans l'Istrie ou sur la côte dalmate, près d’un tiers seulement des locations est encore disponible. Même constat à Édimbourg ou Stockholm, par exemple.

Quelle est la deadline de réservation pour les prochaines vacances de 2024 ?

Si vous comptez profiter du 8 et du 9 mai pour prendre quelques jours de repos, ne tardez pas à réserver votre logement. Abritel recommande de s’en occuper avant la date limite du 13 mars 2024. Pour une escapade en été, veillez à planifier votre séjour au plus tard avant le 17 mai 2024. La Toussaint a beau être dans neuf mois, les voyageurs avisés, prudents et sélectifs réserveront leurs logements en amont du 9 août. La date limite de booking pour le pont du 11 novembre est fixée au 28 août, alors que les vacances de fin d’année devront être organisées au plus tard le 30 octobre 2024. Ces dates clés vous permettront d’avoir le choix sur les hébergements, de profiter de prix avantageux, mais aussi de gagner en sérénité en approche de la période de vacances envisagée.