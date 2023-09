Quelles sont les meilleures destinations pour partir en vacances quand c'est la rentrée ?

Dans la même veine que la Thaïlande, Bali fait partie des destinations idéales où se rendre entre septembre et octobre. À cette période, la plupart des touristes sont partis et le temps est idéal : moins chaud qu’entre avril et août, il fait en moyenne 28°. Autant de raisons de profiter du cadre idyllique de cette petite île indonésienne où il est possible de faire de la plongée, du surf, du kayak, mais où l’on peut également découvrir de nombreuses rizières et des temples.