REPORTAGE - À la découverte de Madère, l'île de l'éternel printemps

Partons à la découverte d'une terre volcanique, jaillie de l'Atlantique il y a 6000 ans. Madère, cet archipel portugais, où la végétation est luxuriante et le ciel presque toujours bleu. Le 13H de TF1 vous dévoile ses trésors.

Ceux qui s'y sont déjà rendus se souviennent forcément de leur arrivée par cette piste d'atterrissage unique, construite sur la mer. Seuls les pilotes les plus aguerris peuvent s'y poser. "C'est la piste la plus incroyable sur laquelle j'ai pu me poser", atteste Vincent Daubagna, pilote d'avion de la compagnie Transavia.

Bienvenue à Madère, la perle de l'Atlantique. Une île montagneuse, un jardin au beau milieu de l'océan, des températures douces toute l'année, rarement inférieures à 16°C, et suffisamment de pluie pour faire éclore un décor luxuriant. Des plantes colorées par centaine, célébrées chaque année lors de la grande Fête des fleurs. "Je ne rate jamais cette fête, c'est trop beau", s'enthousiasme une participante.

"On y revient toujours"

Pour se rafraîchir, cap sur le nord de l'île, à Porto Moniz. Ici, la lave volcanique a donné naissance à des cavités naturelles, remplies d'une eau transparente. Tous les jours, à marée haute, les bassins se remplissent d'eau de mer, et on peut ensuite profiter de ces superbes piscines. L'eau y est légèrement plus chaude que dans l'océan, un lieu où les Madériens aiment venir se prélasser.

Et Madère recèle encore bien d'autres trésors. Sur des rochers, se cachent l'une des spécialités de l'île, des patelles. Après la pêche, il faut les cuisiner tant qu'elles sont fraîches, avec une pointe de beurre, de l'ail et à la poêle.

Partons à la découverte de la capitale, Funchal. Pour y accéder, que diriez-vous d'un petit tour en panier d'osier. Bien accroché, appréciez les rues pentues de Madère et faites confiance au chauffeur. "Cette tradition date de 150 ans, c'était un moyen de transporter les marchandises du haut de la colline vers la capitale", précise le chauffeur.

Après ce périple, nous comprenons aisément pourquoi on dit de Madère : "On y revient toujours".