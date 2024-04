REPORTAGE - Botswana : des chefs-d'œuvre de l'art rupestre, gardés par le peuple San

TF1 vous emmène au Botswana, où une grotte à ciel ouvert abrite d'étonnantes peintures rupestres. Ultime témoignage de la vie d'avant, pour les "San", le peuple très à part qui les garde.

Dans la douceur d'un soir d'été au Botswana, sur les routes de poudre, quand le ciel se met à brûler à petit feu, on pourra commencer les imaginer. Des coups de corne qui percent les nuages, des traits de peinture qui traversent le temps. Les animaux de ce pays ont une double vie : dans la savane et sur la pierre. Koudous, rhinocéros, éléphants ou encore girafes. Nous partirons sur leurs traces pour chercher la lumière d'une ancienne culture, celle du peuple "San", plus connu sous le nom de "Bushmen". Ce sont les premiers hommes d'Afrique australe.

Montagne sacrée

Xuntae Xuma est celui qui connaît le mieux Tsodilo. Cette montagne sacrée qui émerge comme une pyramide du paysage tout plat du désert du Kalahari. Il nous guidera avec son neveu Boo Xuma. À elle seule, la falaise de granite avec ses formes, ses failles et ses couleurs voudraient le déplacement. Mais il y a quelque chose de plus, elle est habitée.

Des scènes de chasse sont tatouées sur la peau de la montagne. Certaines de ces œuvres sont estimées à 4.000 ans. D'autres, peut-être plus vieilles encore, se sont effacées. Le site est occupé en continu depuis 100.000 ans. "Ces peintures sont le lien avec notre passé", estime Xuntae, "elles racontent l'histoire des San, mon père me les a transmises, et je vais les transmettre à mon tour".

En plus de ces peintures rupestres, les Bushmen préservent leur langue, une des plus étranges et des plus anciennes parlées sur la planète. Une langue à "clics", fascinante et inimitable.

