REPORTAGE - Camping participatif : travailler un peu pour payer moins

C'est une assistante maternelle qui accueille les campeurs, et une enseignante qui contrôle l'eau de la piscine. Chaque jour, les vacanciers se relaient à tous les postes, des sanitaires aux cuisines. Un équilibre est à trouver entre travail et service. Les campeurs gardent le sourire, car en contrepartie de leurs services, ils profitent des infrastructures et de nombreuses activités à un prix défiant toute concurrence.