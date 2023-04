REPORTAGE - Irlande : un voyage au paradis du homard

Des homards de qualité, une nature propice à l’élevage, pourtant, 90 % de la pêche part à l’exportation, notamment en France sur la marché de Rungis. Se pose alors la question de la conservation, puisque avant d’envoyer les crustacés à l’étranger, il faut les maintenir en vie le plus longtemps possible. Chez Sofrimar, toujours à Wexford, un système, unique en Europe, permet de stocker 20 tonnes de homards en vie. "On peut les garder vivant cinq bon mois. La plus grosse période de stockage intervient entre aout et septembre, ainsi on peut les vendre à Noël, quand les cours flambent", explique Brian Clooney, un employé.