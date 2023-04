REPORTAGE - Les lacs du Médoc : un lieu enchanteur et un modèle de gestion de l'eau

Pour le comprendre, nous embarquons avec Frank Quenault, responsable de la gestion de ces lacs paradisiaques. "Après la période glaciaire", nous explique-t-il, "l'océan a formé devant lui un grand cordon de dunes de plusieurs kilomètres de large. Et en arrière de ces dunes se sont formés ces grands lacs et ces grands marais". Un ensemble d'un seul tenant au départ, qui s'est progressivement morcelé par l'avancée des dunes. Pour éviter que le sable ne recouvre finalement tout, au milieu du 19ᵉ siècle, des dizaines de millions de pins maritimes ont été plantés. L'immense forêt est ainsi née dans le seul but d'assainir les marais et stabiliser les dunes.