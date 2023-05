REPORTAGE - Ras Al-Khaïmah, la pépite méconnue des Émirats, loin des paillettes de Dubaï

À moins d'une heure de route de Dubaï, et aux portes du plus grand désert du monde, le petit émirat de Ras Al-Khaimah apparaît comme un mirage. D'un côté, les eaux turquoises viennent grignoter ses dunes, et de l'autre se déploient les Monts Hajar et leurs vertigineuses parois grises et ocres. Depuis quinze ans, Salua Daghay, guide touristique chez "Unveil Arabia", partage avec les touristes sa fascination pour une telle diversité de paysages et ses explications géologiques.