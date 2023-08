REPORTAGE - "Slow tourisme" : balade dans les gorges du Verdon en 2CV électrique

Nos aventures du jour commencent par une descente vers le lac de Sainte-Croix (Var). C'est le troisième plus grand lac du pays, et un lieu idéal pour des activités nautiques. Nous passons ensuite par le pont de Sainte-Croix vers le village des Salles-sur-Verdon (Var) : notre batterie affiche 20%, il est donc l'heure de se brancher. Une cinquantaine de mètres plus bas, au bord de l'eau, nous faisons une belle rencontre avec un pêcheur expérimenté, qui revient là chaque année. Nous avons du temps pour pêcher nous aussi, pendant que la 2CV est immobilisée.