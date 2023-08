REPORTAGE - Sri Lanka : la côte Est, nouveau paradis des surfers et... des surfeuses

Michel Gardiol, passionné de surf, et sa femme se sont installés dans le pays il y a huit ans. Ils ont quitté Genève pour faire de leurs vacances leur quotidien. Le couple est propriétaire d'un hôtel 3 étoiles à Pottuvil, dans le district d'Ampara. Ils ont choisi le Sri Lanka car là-bas, on surfe toute l'année, en hiver sur la côte-ouest de l'île, et en été, sur la côte-est. Les vagues sont magiques.