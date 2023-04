REPORTAGE - "En 10 minutes, on a quatre saisons" : l'Irlande, une destination qui envoûte les touristes

Pour mieux se rendre compte de l'immensité de ce paysage de schiste et de granite, il faut rejoindre la terre et marcher. Les Américains que nous avons rencontrés sont impressionnés. "Mais regardez, c'est juste magnifique ! C'est le plus beau site qu'on ait vu ici, vraiment", s'étonne une jeune femme. "La mer est très belle et se confond même avec le ciel", ajoute son compagnon.