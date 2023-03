REPORTAGE - Éthiopie : au royaume des singes-lions

Leurs crinières se fondent le paysage façonné par l’érosion depuis des millions d’années. À 4 000 mètres d'altitude, sur les plus hauts sommets d’Éthiopie, les géladas ont un surnom, on les appelle les singes-lions. Mais la comparaison avec le roi de la savane s’arrête là. Malgré leur dentition impressionnante, ces primates sont végétariens et totalement inoffensifs.