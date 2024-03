REPORTAGE - Une immersion dans une nature sauvage, au rythme du fleuve Gambie

Le JT 20H vous invite à découvrir l'un des fleuves les plus longs de l'Afrique de l'Ouest. Le fleuve Gambie est une source de vie pour des millions d'habitants, même l'espace est partagé entre voisins plus ou moins conciliants.

Au petit matin, la nature s'éveille sur les rives du fleuve Gambie, source de vie pour des millions d'habitants. Malick Susso, ornithologue, est à l'affût. Le chant du martin-pêcheur n'a plus de secret pour lui, comme celui d'une centaine d'autres oiseaux. Plus de 800 espèces d'oiseaux vivent le long du fleuve, dont on peut découvrir certains dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Hippopotame imprévisible et babouins désinhibés

Mais, ce jour-là, c'est un mammifère plus imposant que l'équipe de TF1 tente d'apercevoir. Après plusieurs heures de recherche, il apparaît. L'hippopotame peut peser jusqu'à trois tonnes. Malick nous met en garde de la dangerosité de cet animal imprévisible. Sur l'autre rive, un groupe de 200 babouins se laisse observer sans crainte.

En explorant les villages le long de ce fleuve, qui vit au rythme des marais, notre équipe a découvert un village dont la terre est fertile. Des dizaines de plantations ont été cultivées par les femmes, qui tirent profit du fleuve. Pour goûter à l'aventure, il suffit d'embarquer et se laisser porter. Régis est à la manœuvre, Christine à la barre. Originaires de la Drôme, ces Français ont tout plaqué il y a an, un pour voyager à bord de leur voilier, avec l'océan pour seul horizon. Régis et Christine prendront la direction du Cap-Vert, puis celle du Brésil. Mais ils le savent déjà, le fleuve Gambie restera l'un des coups de cœur de leur voyage.

La suite du reportage de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.