REPORTAGE - À la découverte des lacs cristallins d'Autriche

Le lac de Traunsee se situe à 80 km à l'est de Salzbourg. On dit que son eau est la plus pure d'Autriche. Et au milieu, comme sur une île, un château datant du Moyen Âge, relié à la rive par un ponton de 130 mètres. Autrefois résidence du gouverneur de la région, il est aujourd'hui un lieu de promenade et de fête, avec vue imprenable sur le lac. Il faut dire qu'en ces lieux, le cadre a quelque chose de magique.

"On voit des choses différentes tous les jours, selon l'heure de la journée, selon la saison aussi. Ça change tout le temps", savoure une passante dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.