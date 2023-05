REPORTAGE - Bretagne : sur l'île de Molène, s'inventer une nouvelle vie

La famille Dubois, anciennement normande, est désormais molénaise. Ils ont définitivement posé leurs valises sur ce petit caillou, d’à peine un kilomètre carré, à mi-chemin entre Le Conquet (Finistère) et l'île d'Ouessant. Molène est une petite île prisée des touristes l'été, mais où la vie est plus rugueuse l'hiver. Pourtant, depuis deux ans, les néo-iliens rencontrés par notre équipe nagent dans le bonheur, éblouis par leur nouveau cadre de vie. La petite famille n'est pas la seule nouvelle venue, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. En tout, le village compte 35 nouveaux insulaires.