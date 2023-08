REPORTAGE - En week-end à Oléron, pour une balade iodée dans les marais

Cernée par l'océan, parsemée de marais, et baignée de soleil, la deuxième plus grande île de France métropolitaine reste sauvage et traditionnelle. Pour sillonner l'île de long en large, notre équipe a embarqué à bord d'une Méhari, une voiture toujours très utilisée par les ostréiculteurs locaux. Sur les digues des marais et près du littoral d'Oléron, on découvre Fort-Royer, musée à ciel ouvert de l'exploitation de l'huître sur l'île.