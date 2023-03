REPORTAGE - Espagne : partez à l'assaut des "Picos de Europa"

Imaginez des pics abrupts comme des dents acérées. Les "Picos de Europa" sont le repaire du plus grand prédateur de la péninsule ibérique, le loup. Ici, la terre s'est soudainement étirée jusqu'à 2 650 mètres d'altitude. Il faut être prêt à chausser les raquettes et à se lever tôt, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. L'aube et le crépuscule sont les meilleurs moments pour observer les loups. On regarde de loin avec des jumelles, car la zone est difficile d'accès pour les humains.