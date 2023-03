REPORTAGE - Italie : à Florence, une visite haut perchée du paradis et de l'enfer

C'est l'occasion d'une découverte unique. Un des monuments les plus anciens de Florence, attenant à sa majestueuse cathédrale, le baptistère Saint-Jean-Baptiste est en cours de restauration. À première vue, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article, le bâtiment est en travaux et c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les touristes. Pourtant, pour quelques visiteurs aventureux au contraire, c'est une rare porte ouverte sur une œuvre magistrale.