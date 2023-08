REPORTAGE - Italie : visitez Crémone, capitale du violon et berceau du mythique Stradivarius

Au cœur du centre-ville médiéval de Crémone, c'est jour de marché. Entre les étals, deux violoncellistes font voltiger leurs archets, une scène presque banale ici."Je viens très souvent dans le centre-ville pour écouter de la musique (...), il y a presque toujours quelqu'un qui en joue, et ça me plaît énormément", réagit une mère de famille au micro de TF1. "Il flotte ici une atmosphère unique, c'est tellement agréable", sourit une autre passante, "et je dois dire que ces garçons sont très doués".