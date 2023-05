Jura : escapade à Saint-Claude, lieu ignoré des touristes

Gare de Dole, 11h14, embarquons dans ce TER. Son apparence est banale, et pourtant, il offre le plus beau trajet pour rejoindre Saint-Claude (Jura). À bord, rangez votre livre et votre téléphone. La voix de Jean-François Salvi accompagne notre trajet. Chaque semaine, il raconte l'histoire de cette liaison historique.