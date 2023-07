REPORTAGE - Malouines : la fabuleuse île des Lions de mer, perdue dans l'Atlantique

Les petits avions-taxis des Malouines sont le seul moyen d'y accéder. Vents violents, plafond bas... Ce sont les conditions habituelles dans ce secteur très chahuté de l'Atlantique. Au bout d'une demi-heure, Sea Lion apparaît, l'île des Lions de mer. Une langue de terre de dix kilomètres de long, une piste rugueuse en terre et pour seul village : quatre baraques et un hôtel. Paysage typique des îles subantarctiques, austère en apparence, plein de vie quand on s'approche du rivage.

Crinières généreuses, dents acérées, rugissements... Les lions de mer n'ont pas volé leurs noms et l'ont donné à l'île. Les mâles pèsent jusqu'à une tonne. Massacrés pour leur fourrure et leur graisse tout au long du XIXe siècle, ces animaux reprennent peu à peu du poil de la bête avec une centaine de naissances par an. "Il ne faut pas les approcher, les mâles sont très agressifs. Ils contrôlent leurs territoires", explique Sarah Crofts du Sea Lion Lodge des îles Malouines dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.