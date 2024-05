REPORTAGE - Malte : une plongée unique dans le grand bleu

Plongée à 25 mètres de profondeur, dans un site unique au monde, le Blue hole. Une équipe du 20H de TF1 a enfilé sa combinaison pour vous faire découvrir Malte sous un autre jour.

Tout commence par une inspiration, au plus profond de soi, pour affronter une grotte verticale étourdissante. Plonger la tête en bas le long des parois obscures, l'eau est translucide, sans vagues ni remous, et faire une pause, à 25 mètres de profondeur. Fermer les yeux de longues secondes, un paradis pour les apnéistes.

Sergi Lopez s'entraîne là-bas chaque semaine. C'est sa bulle d'oxygène. "Pour moi, c'est un voyage intérieur, plus rien n'existe", confie-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. C'est un lieu unique. Pour s'y rendre, il faut d'abord marcher plus de dix minutes sur des rochers calcaires extrêmement coupants. Cette grotte bleue verticale a un nom, le Blue Hole. Situé en bordure de mer, il est protégé en permanence par une barrière rocheuse naturelle.

Manuel Morvan est Français. Y plonger peut s'avérer parfois dangereux. Pour comprendre ce Blue Hole, nous plongeons avec lui à l'intérieur et observons les parois à la lumière de nos torches. Ce trou s'est formé durant l'ère glaciaire. À cette époque, le niveau de la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui. La roche a été érodée pendant 40 millions d'années par le ruissellement de l'eau de pluie et, de nos jours, la mer a tout rempli.