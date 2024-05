72 shots pour 24,50 euros : Malte, le plus petit des États de l’Union européenne, est devenu en quelques années le royaume de la fête à petit prix. Alcool à gogo et boat parties attirent chaque été des centaines de milliers de jeunes Français. Le magazine de TF1 "Sept à Huit" vous y emmène.

Ils arrivent tout droit de leur petit village d'Alsace. Cinq copains d'enfance, venus fêter l'enterrement de vie de garçon de Thomas, pompier professionnel de 24 ans. Ils ont loué pour 660 euros quatre nuits dans un appartement de 90 mètres carrés, comprenant deux chambres doubles et un petit canapé-lit dans le salon.

Les cinq copains ont réservé leur première soirée auprès d'une agence qui propose des forfaits tout compris. Pour ce baptême maltais, ils ont choisi la formule à 350 euros pour cinq. Elle donne droit à des coupes fil et surtout à la meilleure table dans le carré VIP, juste à côté du DJ.

Le package comprend aussi trois bouteilles d'alcool et tous les accompagnements. Chez eux à Bernolsheim, dans leur discothèque préférée, la même prestation leur aurait coûté 800 euros. Sur la piste de danse, autour d'eux, 600 personnes survoltées, dont 80% de Français. Tous ont été attirés par cette fête non-stop à prix discount.

Cette île de la Méditerranée, 27 fois plus petite que la Corse, est prise d'assaut chaque année par trois millions de visiteurs, dont des milliers de Français. Le paradis des enterrements de vie de garçon, de jeune fille et celui d'étudiants qui viennent en stage apprendre l'anglais, la langue officielle du pays, dans des conditions idéales, baignade le jour et fête la nuit.

Au cœur de ce business, les organisateurs de soirée chargés de remplir les discothèques. L'engouement est tel que Théo et Léa ont décidé de se lancer. Ils sont aidés par des stagiaires d'école de commerce, de plus en plus nombreux à choisir Malte pour parfaire leur anglais tout en festoyant. Découvrez l'intégralité de ce reportage de "Sept à Huit" dans la vidéo en tête de cet article.