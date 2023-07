REPORTAGE - À Istanbul, dans les pas de l'écrivain Pierre Loti

En 1876, mouillant au pied dans cette cité alors nommée Constantinople, Pierre Loti décrivait l'incomparable silhouette de la ville et son foisonnement. Un café de cette cité tentaculaire, qui s'appelle désormais Istanbul, porte aujourd'hui son nom, à l'instar d'autres établissements. "Il a écrit des œuvres sur la fin de l'Empire ottoman, au moment de la création de la République. En plus, il y a des histoires d'amour. Il tombe amoureux d'une femme du palais et là, c'est quand même pas très simple", s'amuse Ahmet, serveur au café Pierre-Loti, dont le décor a peu changé depuis un siècle et demi. Son premier roman, Aziyadé, a été inspiré par une femme esclave du Caucase, retenue dans un harem, mais qui retrouve son bien-aimé à la tombée du jour.