REPORTAGE - Au fil de l'eau, à Combleux, aux côtés des marins d'eau douce

Quand on aperçoit Combleux pour la première fois, le coup de foudre est assuré. Un village de mariniers dont l'histoire s'est écrite avec la Loire. Eric Augot, dit Rico, se définit volontiers comme un marin d'eau douce attaché à ce petit port ligérien, à six kilomètres d'Orléans. Dès qu'il navigue, c'est toujours avec son plus fidèle des matelots, son chien.