REPORTAGE - Bretagne : les surprises des Abers

Dans le Nord Finistère, on les appelle des "Abers". Avec son phare le plus haut d'Europe et son port de plaisance, l'Aber Wrac'h est le plus connu et le plus populaire. Juste à côté, l'Aber-Benoît est plus secret, plus sauvage et sans doute le plus gourmand. La famille de Benoît a installé ces parcs ici en 1967. Dans l'Aber où se rencontrent eau douce et eau salée, les conditions sont idéales pour la croissance des jeunes huîtres. "En les mettant dans l'Abers, on gagne un an par rapport à la mer où le phytoplancton est moins riche", explique-t-il dans vidéo du 13H de TF1, en tête de cet article. Benoît prendra bientôt la suite de son père.