VIDÉO - Camping en Ardèche : le sens de la fête

Existe-t-il quelque part des vacances plus réjouissantes ? C'est une certitude à Rosières (Ardèche), chaque jour d'été est une fête. Après la visite de Leny la mascotte, le moment que tout le monde attend, c'est la course de bouées sur la rivière. Et devinez, le premier arrivé gagne quoi ? Une boule de glace !